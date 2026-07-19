Quella barra spezzata sopra la sua testa è un simbolo. Venerdì 8 maggio, stadio Penzo: il Venezia batte il Palermo e chiude al primo posto la Serie B. Kike Perez, il timone di un centrocampo debordante, sale sulla traversa e trascina la festa. Si era scatenato anche nel giorno della promozione a La Spezia con il megafono sotto la curva, lo farà ancora sul palco di Piazza San Marco, come deejay nella festa all’Arsenale, o ancora mettendosi al remo di una “peata” nel corteo acqueo in Canal Grande. Kike sulla traversa è il simbolo della volontà che sconfigge il destino. In 35 partite ha segnato 3 gol e fatto 7 assist, ma ha colpito anche 8 legni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kike Perez: "A Venezia l'anno più felice della mia vita. Ora teniamoci la Serie A"

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