Khamenei non è in Iran giallo sul leader iraniano e chi gli scrive i messaggi Trump | Accordo annullato? Non me ne frega niente – La diretta

Gli Stati Uniti stanno accelerando l'invio di nuovi caccia verso l'area del conflitto iraniano, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. La notizia arriva mentre si diffonde il sospetto che il leader iraniano non si trovi in Iran. Intanto, l’ex presidente statunitense ha dichiarato di non preoccuparsi se l’accordo con l’Iran viene annullato.

Gli Stati Uniti hanno accelerato secondo il Wsj per l’invio di nuovi caccia verso l’area del conflitto iraniano. Dalla base di Spangdahlem, in Germania, sono partiti F-16 pensati per colpire i radar iraniani usati per lanciare missili terra-aria, mentre dalla base britannica di Lakenheath sono decollati caccia stealth F-35, scortati da aerei cisterna per il rifornimento in volo. Washington ha intanto diffuso un’allerta di viaggio globale, invitando i cittadini americani alla prudenza negli spostamenti, e gli attacchi Usa proseguono ormai da otto notti. Sul piano diplomatico la situazione è precipitata ulteriormente: il viceministro degli... 🔗 Leggi su Open.online

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Ancora bombe sull Iran, giallo su M. Khamenei. Teheran rinuncia ai mondiali di calcio

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