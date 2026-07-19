Il calciatore ha deciso di trasferirsi alla Juventus, confermando la sua preferenza per i bianconeri. Per completare l’operazione, resta da definire l’accordo sull’ingaggio tra il giocatore e il club. La società sta lavorando per raggiungere un’intesa che soddisfi entrambe le parti, ma al momento non sono stati annunciati dettagli specifici sulla trattativa. La trattativa è ancora in corso e non sono stati comunicati ulteriori sviluppi.

di Francesco Spagnolo La Juve non molla Kessie e il giocatore ha ormai scelto i colori bianconeri. Ora bisogna trovare l’accordo sull’ingaggio con l’ex Milan. Il futuro di Franck Kessie continua a infiammare le dinamiche del calciomercato estivo. Dopo aver concluso la sua esperienza con l’Al Ahli, il centrocampista ivoriano ha espresso chiaramente il desiderio di fare ritorno nel campionato italiano. La sua priorità assoluta ha un nome ben preciso: la Juventus. Il giocatore sta spingendo con forza per trasferirsi a Torino, al punto da aver congelato diverse offerte economicamente vantaggiose giunte da club stranieri. La dirigenza bianconera riconosce lo spessore del mediano, ma si trova nella necessità di liberare spazio nel proprio organico prima di poter affondare il colpo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Kessie Juve, il giocatore ha scelto i bianconeri: ecco cosa serve per portarlo a Torino

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GREENWOOD ha SCELTO la ROMA! KESSIE-JUVE: la VERITÀ

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Kessie ha 2 proposte sul tavolo: una è di una squadra araba, ma il giocatore non vuole accettare, l'altra è quella della Juve. La Juve ha iniziato a ragionare, ha detto a Kessie di avere pazienza perché ha degli incastri a centrocampo da sbloccare @Fabrizio x.com

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