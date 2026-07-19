Stasera alle 21.30 in piazza Europa si svolge un concerto del 58° Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Sul palco si esibiscono il pianista Kenny Barron e la contrabbassista Linda Oh. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama jazz, attirando pubblico e appassionati provenienti da diverse regioni. L’evento si svolge all’aperto, in un’area centrale della città.

Il 58° Festival Internazionale del Jazz della Spezia conferma il suo prestigio accogliendo sul palco di piazza Europa, stasera alle 21.30, due figure di caratura mondiale: il pianista Kenny Barron e la contrabbassista Linda Oh. Un incontro, quello tra Barron e Oh, che si prospetta come uno dei momenti più intensi e raffinati dell’intera rassegna, offrendo al pubblico una performance incentrata sull’intimo dialogo tra due strumenti cardine del jazz, in una dimensione cameristica che permette di apprezzare ogni singola sfumatura armonica. Kenny Barron, nato a Philadelphia nel 1943, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi pianisti jazz viventi, celebre per la sua capacità di far convivere in un unico linguaggio rigore tecnico e una rara sensibilità lirica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kenny Barron e Linda Oh. Concerto in piazza Europa per il Festival del Jazz

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