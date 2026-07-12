Il pianista Kenny Barron, nato nel 1943, sarà a Perugia per concludere il festival musicale. In un’intervista ha affermato che solo chi ha il cuore spezzato può suonare autenticamente. Ha anche spiegato che l’improvvisazione non serve a dimostrare abilità tecniche, ma a raccontare una storia attraverso la musica. Barron si esibirà in un concerto che chiuderà l’evento.

Il pianista, classe 1943, oggi a Perugia per chiudere in bellezza il Festival: «Improvvisare non è dimostrare di cosa si è capaci. Ciò che conta è narrare una storia. Noi artisti dobbiamo sempre ricordarci che non creiamo la musica, è lei che ci passa attraverso» C’è un pianista che improvvisa, a luglio inoltrato, nel tepore di un cardigan a maglia grossa. Un sassofonista che beve e fuma sigarette durante i soli dei colleghi. Ma soprattutto c’è la diretta Rai, in prima serata, per un concerto di Umbria Jazz. 4 No, non è il sonno dell’Intelligenza artificiale che genera deepfake. Basta Youtube (o Notti Jazz, su Raiplay) per dare una sbirciata a un’epoca irripetibile, quando «le pizzerie chiudevano alle 4 di notte e la gente tirava le 9 del mattino per ascoltare musica» (così parlò Carlo Pagnotta, patriarca del Festival). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kenny Barron: «Può suonare solo chi ha il cuore spezzato»

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