domenica sera la star katy perry nella sua unica data italiana

Domenica sera si è tenuto l’unico concerto italiano di Katy Perry, con il trio francese Dov’è Liana come apertura. Lo spettacolo si è svolto sugli spalti di una location del Summer. La cantante americana ha portato sul palco il suo repertorio, attirando un pubblico numeroso. L’evento ha rappresentato l’unica data italiana prevista nel tour. La serata si è conclusa senza incidenti o variazioni di programma.

Il trio francese Dov’è Liana sarà l’opening act dell’unico concerto italiano di Katy Perry, in programma domenica sugli spalti, l’ultimo in questa location di questa edizione del Summer. Con oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, Katy Perry è una delle artiste più iconiche e di successo della musica contemporanea. Prima artista della storia di Capitol Records a ottenere 10 milioni di unità certificate Riaa (corrispondente alla Siae italiana) per un singolo, Katy vanta oggi sette titoli certificati Diamond, tra cui gli intramontabili “Firework”, “Roar”, “Dark Horse”, “I kissed a girl“, “California Gurls” e “Teenage Dream”, oltre a una collezione di successi che hanno segnato un’intera generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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