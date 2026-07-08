La Juventus ha deciso di mantenere Ekhator in rosa, senza procedere al suo prestito. La società ha scelto di trattenerlo per questa stagione, dopo aver valutato le sue prestazioni e il suo potenziale. La decisione è stata comunicata alla fine delle trattative di mercato, senza indicare ulteriori dettagli sul suo ruolo futuro. Il giovane attaccante, ex Genoa, resta quindi a disposizione della squadra per l’immediato.

sul futuro del giovane attaccante ex Genoa. La Juventus inaugura la sua sessione estiva di mercato blindando un talento cristallino per il presente e per il futuro della rosa. Jeff Ekhator, appena prelevato dal Genoa, non arriva alla Continassa per essere una semplice comparsa di passaggio, bensì per ritagliarsi un ruolo progressivamente centrale ed essere valorizzato al massimo. Lo riporta il Corriere dello Sport. L’attaccante, che compirà 20 anni a novembre, rappresenta un investimento economico decisamente significativo da parte della dirigenza, che ha messo sul piatto ben 18 milioni di euro complessivi più il cartellino di Puczka pur di assicurarselo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ekhator resta alla Juve o va in prestito? Presa una decisione alla Continassa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz ritorna alla Juve, l’Aston Villa non lo riscatta. Quale sarà il suo futuro? Alla Continassa è stata presa una decisioneDouglas Luiz torna alla Juventus dopo che l’Aston Villa non ha esercitato il riscatto.

Comolli non è più l’ad della Juve: decisione presa, Carnevali sostituto. Cosa sta succedendo in queste ore alla Continassa – VIDEOLa Juventus ha deciso di interrompere il rapporto con l'amministratore delegato, che sarà sostituito da un altro dirigente.

Temi più discussi: Ekhator alla Juve, ora è ufficiale: cifre, bonus e modalità del primo colpo di Carnevali; Juve, all'attacco: per Ekhator è fatta, visite nella notte. E c'è il rilancio per Kolo Muani; Genoa, Ekhator saluta e va alla Juve. Arrivano Puczka e Mechtry, mirino su Traoré e Cajuste; Dall’esordio in A con il Genoa alla Juventus: chi è Jeff Ekhator, il talento che ha bruciato le tappe.

E alla fine l'hanno preso nel culo P.S.: a 28 milioni Lucumì per me resta bello comodo a Bologna. #FinoAllaFine #Spalletti #Juventus #Ekhator x.com

Juve, Ekhator ha la fiducia di Spalletti: nessuna cessione in prestitoJeff Ekhator è arrivato alla Juventus per restare. L'attaccante classe 2006 della nazionale azzurra ha la fiducia di Luciano Spalletti. tuttojuve.com

Ekhator alla Juventus, scheda fantacalcio: i consigli per l’astaEkhator alla Juventus - UFFICIALE, Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus: la scheda fantacalcio e i consigli per l'asta ... fantamaster.it