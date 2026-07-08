Ekhator resta alla Juve o va in prestito? Presa una decisione alla Continassa

Da juventusnews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha deciso di mantenere Ekhator in rosa, senza procedere al suo prestito. La società ha scelto di trattenerlo per questa stagione, dopo aver valutato le sue prestazioni e il suo potenziale. La decisione è stata comunicata alla fine delle trattative di mercato, senza indicare ulteriori dettagli sul suo ruolo futuro. Il giovane attaccante, ex Genoa, resta quindi a disposizione della squadra per l’immediato.

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sul futuro del giovane attaccante ex Genoa. La  Juventus  inaugura la sua sessione estiva di mercato blindando un talento cristallino per il presente e per il futuro della rosa.  Jeff Ekhator, appena prelevato dal  Genoa, non arriva alla Continassa per essere una semplice comparsa di passaggio, bensì per ritagliarsi un ruolo progressivamente centrale ed essere valorizzato al massimo. Lo riporta il Corriere dello Sport. L’attaccante, che compirà  20 anni a novembre, rappresenta un investimento economico decisamente significativo da parte della dirigenza, che ha messo sul piatto ben  18 milioni di euro complessivi più il cartellino di Puczka  pur di assicurarselo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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