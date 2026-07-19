Il difensore colombiano potrebbe lasciare la Juventus già durante la prossima finestra di mercato estiva. La società si sta preparando a ridurre la rosa, e Cabal è tra i giocatori più vicini alla partenza. La destinazione del calciatore non è ancora ufficiale, ma si parla di un trasferimento imminente. La Juventus continua a lavorare per sfoltire l’organico prima dell’inizio della nuova stagione.

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a sfoltire la rosa: ecco le ultimissime sul difensore colombiano. Nell’estate del 2024 si trasferiva dall’Hellas Verona alla Juventus per 11 milioni di euro più 2 di bonus, ma dopo pochi mesi rimediava la rottura del crociato del ginocchio sinistro che ne ha compromesso poi la stagione e l’esperienza in bianconero. Ora Juan David Cabal appare ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti e potrebbe partire. I calciatori della Juventus – Calciomercato.it (Ansa Foto) Il 25enne originario di Cali vanta diversi estimatori in giro per l’Europa ma al momento – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – la pista più concreta sarebbe quella che porta in Turchia, più precisamente al Besiktas di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, anche Cabal sul piede di partenza: la destinazione

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?Il #Besiktas si sta muovendo per Juan #Cabal, dialoghi concreti con l’entourage ma, al momento, nessuna offerta alla #Juventus, che per venderlo chiede il titolo definitivo. Pista da monitorare, anche altri club europei hanno chiesto info. #calciomercato @ x.com

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