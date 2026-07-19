Il proprietario di un'azienda alimentare ha commentato la presenza di molti giovani a Forlì, paragonandoli alla sua esperienza con Olitalia nel 1995. Ha espresso la speranza che tra vent’anni i giovani di questa squadra possano essere invitati a Forlì, coinvolgendo i tifosi locali e il pubblico del Palafiera. Ha aggiunto che il Palafiera supporterà questa crescita.

"Sapete qual è la mia speranza? Che fra vent’anni invitino a Forlì i ragazzi della squadra del prossimo anno. Un gruppo di giovani che può davvero entrare nel cuore dei tifosi forlivesi e del pubblico del Palafiera". L’uruguagio Juan Manuel Moltedo è tornato in città giovedì per la ‘Notte delle Stelle’ al RoncaCity, il torneo estivo di Roncadello: con lui c’erano altri protagonisti dal 1994 al 1996, Andrea Niccolai, Max Di Santo e Federico Antinori. Erano quasi tutti giovani. "La nuova Forlì mi ricorda da vicino la mia, la nostra Olitalia nella stagione 9495". Moltedo, può spiegare bene? Quella squadra conquistò la promozione in A1. "Ci abbiamo messo la ciliegina sulla torta con il 3-0 contro Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Juan Manuel Moltedo. "Tanti giovani a Forlì? Bravi, come la mia Olitalia nel ‘95. Vedrete, il Palafiera li sosterrà»

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Juan Manuel Moltedo. So many young people in Forlì? Well done, like my Olitalia team in '95. You'll see, the Palafiera will support them.The Uruguayan was a guest at the RoncaCity tournament: Olitalia was promoted, but you shouldn't look at the immediate result. But we also had a lot of players, we always fought and the fans identifie ... sport.quotidiano.net