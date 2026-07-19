jackson hinkle e gli altri comunisti maga pro iran

Durante i funerali della Guida Suprema in Iran, un americano ha gridato «Abbasso gli Stati Uniti» a Teheran, tra i presenti. Oltre ai sostenitori iraniani del regime, anche un cittadino straniero ha partecipato alla manifestazione.

«Abbasso gli Stati Uniti». A gridarlo a Teheran durante i funerali della Guida Suprema Ali Khamenei non c’erano solo i sostenitori iraniani del regime, ma anche un americano. Il suo nome è Jackson Hinkle e da Mosca dove si è trasferito si definisce un « comunista MAGA ». A prima vista sembra un ossimoro. In realtà la figura dell’influencer e teorico complottista nato in California nel 1999 descrive bene il cambio di atteggiamento di alcuni sostenitori del movimento MAGA nei confronti di Trump a causa della sua politica estera. DOWN WITH ZIONISTS! Thank you to my brother Hossein Taheri for allowing me to join you in Enqelab Square. pic.twitter. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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