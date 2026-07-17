Siamo ridotti a fascisti contro comunisti in attesa che gli adulti offrano un’alternativa

Da linkiesta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A vent’anni di distanza, la sinistra ripropone lo stesso schema politico, confrontandosi con un clima di contrapposizione tra fascisti e comunisti. Nel 2006, si votava dopo la prima legislatura di Silvio Berlusconi, segnando un passaggio elettorale importante. Oggi, si osserva una polarizzazione simile, con il dibattito pubblico diviso tra opposte fazioni. La situazione rimane bloccata in uno schema di contrapposizione, in attesa di un’alternativa proposta dagli adulti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vent’anni dopo, come il seguito dei Tre moschettieri di Dumas, la sinistra ripropone lo stesso schema. Correva l’anno 2006, si andava al voto dopo la prima legislatura intera di Silvio Berlusconi. A sinistra si discettava su come battere il Cavaliere. Ed ecco la “Fed” e la “Gad”, qualche appassionato della materia lo ricorderà: la Fed era l’avvio della federazione Ds-Margherita, embrione del successivo Pd, il nucleo ampio e riformista dell’alternativa al berlusconismo. La Gad, Grande Alleanza Democratica, comprendeva tutta la galassia che girava intorno alla Fed: partiti e partitini di sinistra, soprattutto. Fed più Gad formarono l’Unione che vinse per ventiquattromila voti e durò poco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

siamo ridotti a fascisti contro comunisti in attesa che gli adulti offrano un8217alternativa
© Linkiesta.it - Siamo ridotti a fascisti contro comunisti, in attesa che gli adulti offrano un’alternativa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Siamo Tutti Anti Fascisti Techno Music

Video Siamo Tutti Anti Fascisti Techno Music

Notizie e thread social correlati

Leo Messi e Cristiano Ronaldo per la sesta volta ai Mondiali ci ricordano che non siamo diventati del tutto adultiLeo Messi e Cristiano Ronaldo sono stati convocati per i Mondiali del 2026, un evento che si ripete per la sesta volta per entrambi.

Leggi anche: Dai "fascisti" ai compagni che non dicono "genocidio", gli autori messi all’indice

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web