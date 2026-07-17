Siamo ridotti a fascisti contro comunisti in attesa che gli adulti offrano un’alternativa

Vent’anni dopo, come il seguito dei Tre moschettieri di Dumas, la sinistra ripropone lo stesso schema. Correva l’anno 2006, si andava al voto dopo la prima legislatura intera di Silvio Berlusconi. A sinistra si discettava su come battere il Cavaliere. Ed ecco la “Fed” e la “Gad”, qualche appassionato della materia lo ricorderà: la Fed era l’avvio della federazione Ds-Margherita, embrione del successivo Pd, il nucleo ampio e riformista dell’alternativa al berlusconismo. La Gad, Grande Alleanza Democratica, comprendeva tutta la galassia che girava intorno alla Fed: partiti e partitini di sinistra, soprattutto. Fed più Gad formarono l’Unione che vinse per ventiquattromila voti e durò poco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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