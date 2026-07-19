Italo Pulcini di Cia Confederazione Italiana Agricoltori Roma | Il nuovo bando regionale per sostegno allevatori va nella giusta direzione
Il vicepresidente di una grande organizzazione agricola ha commentato positivamente il nuovo bando regionale dedicato al sostegno degli allevatori, definendolo una misura corretta. L'annuncio è stato fatto nei giorni scorsi e riguarda un intervento volto a supportare il settore zootecnico. Nessuna altra informazione sui dettagli del bando o sui fondi disponibili è stata fornita. La dichiarazione si limita a riconoscere l’impegno pubblico in questa iniziativa.
Cronache Cittadine Il commento del vicepresidente dell’organizzazione agricola alla misura annunciata in questi giorni (Luciana Vinci) – «Prendiamo atto dell’impegno che la L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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