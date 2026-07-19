Iran-Usa salta l’accordo Attaccate basi americane morti due militari

L’Iran ha annunciato che il memorandum firmato con gli Stati Uniti è considerato nullo, dopo una settimana di attacchi reciproci. Durante gli scontri, sono state attaccate basi militari statunitensi e sono stati segnalati due militari morti. La decisione arriva in seguito a una escalation di azioni militari tra i due paesi, con attacchi che hanno coinvolto obiettivi militari e provocato vittime.

Roma, 19 luglio 2026 – L’Iran dichiara ufficialmente quello che ormai si era capito in questa settimana di attacchi reciproci: il memorandum firmato con gli Usa è carta straccia. L’annuncio è arrivato dopo che Washington ieri ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. L’Iran ha risposto con raid su Kuwait, Bahrein e Giordania, dove sono stati feriti diversi soldati americani. Stando a Teheran, in realtà, ci sarebbero diverse vittime fra le forze armare statunitensi. Dal Centcom, il Commando Centrale Usa, è arrivata nella serata di ieri la conferma della morte di due soldati statunitensi nell’attacco aereo iraniano di venerdì contro una base Usa in Giordania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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