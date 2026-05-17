Maldive | Possibile intossicazione da monossido

Nelle Maldive si indaga su un’ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio, dopo il decesso di un sub che cercava i corpi di quattro turisti italiani scomparsi in mare. La vicenda riguarda anche un uomo che ha perso moglie e figlia, e ha riferito di piante sul balcone che non sono mai fiorite. La presenza di possibili fonti di monossido ha portato le autorità a esaminare tutte le circostanze che potrebbero aver contribuito ai decessi.

Morto pure un sub che stava cercando i corpi dei quattro turisti italiani deceduti in mare. Carlo Sommacal, che ha perso moglie e figlia: «Abbiamo delle piante sul balcone, che non sono mai fiorite. Nella notte sono apparsi due boccioli: erano loro». C’è qualcosa di più scuro del nero della notte: è il profondo del mare. Alziamo il naso all’insù attratti dalla luminosità delle stelle, incastrate nel buio del cielo, ma poi ci interroghiamo su ciò che cela l’abisso, di cui sappiamo pochissimo, nonostante copra gran parte del nostro pianeta. Non siamo fatti né per volare né per stare sott’acqua, eppure ne siamo attratti. Lo erano certamente i... 🔗 Leggi su Laverita.info

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