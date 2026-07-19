Intesa grandi manovre a Siena Il Comune conferma l’incontro

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Siena ha confermato un incontro con rappresentanti di Intesa Sanpaolo, dopo che era stato anticipato da un quotidiano locale. La riunione riguarda questioni in corso tra l’ente e l’istituto bancario. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sui temi trattati o sulla data dell’appuntamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ad eventuali decisioni o sviluppi successivi.

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Dopo l’anticipazione de ’La Nazione’ relativa a una riunione tra il Comune di Siena e alcuni rappresentanti di Intesa Sanpaolo, l’amministrazione comunale "conferma che, su richiesta di Intesa Sanpaolo, nelle scorse settimane si è svolto un incontro nel corso del quale non sono emersi elementi significativi in grado di rispondere alle esigenze di tutela del radicamento territoriale di Banca Monte dei Paschi di Siena e degli interessi della comunità senese". E ancora: "Proprio in considerazione dell’assenza di elementi concreti e di adeguate garanzie rispetto a tali priorità – evidenzia palazzo pubblico –, era stata condivisa tra le parti la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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