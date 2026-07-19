Intesa grandi manovre a Siena Il Comune conferma l’incontro
Il Comune di Siena ha confermato un incontro con rappresentanti di Intesa Sanpaolo, dopo che era stato anticipato da un quotidiano locale. La riunione riguarda questioni in corso tra l’ente e l’istituto bancario. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sui temi trattati o sulla data dell’appuntamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ad eventuali decisioni o sviluppi successivi.
Dopo l’anticipazione de ’La Nazione’ relativa a una riunione tra il Comune di Siena e alcuni rappresentanti di Intesa Sanpaolo, l’amministrazione comunale "conferma che, su richiesta di Intesa Sanpaolo, nelle scorse settimane si è svolto un incontro nel corso del quale non sono emersi elementi significativi in grado di rispondere alle esigenze di tutela del radicamento territoriale di Banca Monte dei Paschi di Siena e degli interessi della comunità senese". E ancora: "Proprio in considerazione dell’assenza di elementi concreti e di adeguate garanzie rispetto a tali priorità – evidenzia palazzo pubblico –, era stata condivisa tra le parti la... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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