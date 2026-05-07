I candidati alla presidenza della FIGC hanno incontrato ieri i club di Serie B. Malagò si trova in vantaggio rispetto a Abete, che si sta comunque muovendo per guadagnare terreno. La decisione finale sull’appoggio dei club arriverà entro questa settimana, mentre i due candidati proseguono le loro attività per ottenere il sostegno necessario. La sfida per il nuovo massimo dirigente del calcio italiano si fa sempre più concreta.

Nulla è ancora formalizzato, ma il quadro della corsa alla presidenza federale è già piuttosto chiaro. Nonostante una serie di attacchi più o meno espliciti, conditi da una buona dose di illazioni, nei confronti di uno dei due, i candidati saranno Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Ma non è escluso che da qui al 22 giugno, giorno delle elezioni della nuova guida Figc, qualcosa possa cambiare. A lasciar intuire una possibile svolta dell'ultimo minuto è proprio il presidente della Lega Dilettanti che ieri, esattamente come il suo "rivale", ha incontrato in Figc i rappresentanti dei venti club di Serie B. Al termine dell’incontro...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Figc, grandi manovre per il nuovo presidente: Malagò è davanti, Abete corre (per ora)

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