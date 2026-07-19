Un utente ha scritto insulti contro Vannacci, definendolo “volgare troglodita”. La frase è stata pubblicata dallo stesso protagonista, che si è scagliato con toni forti. Contestualmente, un politico di rilievo ha criticato il governo per aver usato una vicenda giudiziaria come strumento di propaganda politica, riferendosi al caso di un gioielliere coinvolto in una disputa legale.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, attacca duramente il governo sul caso del gioielliere Mario Roggero, accusando la maggioranza di aver trasformato una vicenda giudiziaria in uno strumento di propaganda politica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il senatore sostiene che l’esecutivo abbia fallito sul fronte della sicurezza e stia cercando consenso facendo leva sui fatti di cronaca. « Non sanno fare il loro lavoro, cioè governare. Sulla sicurezza hanno fallito e si sono buttati sulla propaganda », afferma Calenda. Secondo il leader di Azione, la destra avrebbe più volte utilizzato casi mediatici per inseguire il consenso dell’opinione pubblica, « prescindendo totalmente dal merito ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Insulti shock contro Vannacci: “Volgare troglodita”. A parlare è proprio lui, si scatena di tutto

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