Bambina piccolissima investita la notizia shock | È stato proprio lui!

Notizia in breve

Una bambina molto piccola è stata investita in un incidente avvenuto questa mattina. La dinamica dell’incidente ha coinvolto un veicolo che ha urtato la minore. La notizia è stata comunicata da fonti locali, che hanno riferito che l’automobilista coinvolto è stato identificato come il responsabile dell’incidente. La famiglia della bambina si trova sotto shock, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.