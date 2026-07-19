Il commissario tecnico ha commentato la vittoria contro la Francia che ha portato all’Inghilterra una medaglia ai Mondiali, la prima dal 1966. Dopo la partita, ha parlato in conferenza stampa sottolineando il risultato ottenuto dalla Nazionale inglese nel torneo del 2026. La vittoria ha permesso all’Inghilterra di chiudere il Mondiale con un podio, segnando un risultato significativo per il team.

Inghilterra, il commissario tecnico Thomas Tuchel commenta la vittoria contro la Francia che vale il terzo posto ai Mondiali 2026. Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’ Inghilterra contro la Francia, risultato che ha permesso alla Nazionale inglese di chiudere il Mondiale con una medaglia. Un traguardo significativo per i Tre Leoni, arrivato dopo la delusione della semifinale persa contro l’ Argentina. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il commissario tecnico inglese ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto, ricordando come si tratti della prima medaglia conquistata dall’Inghilterra in una Coppa del Mondo dal 1966 e della prima lontano dal suolo inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inghilterra, Tuchel esulta dopo il successo sulla Francia: «Prima medaglia Mondiale dal 1966»

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INGHILTERRA-ARGENTINA, LE REAZIONI DI TUCHEL E SCALONI AL GOL DI LAUTARO

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