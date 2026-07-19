L'allenatore ha dichiarato che, sebbene ci sia delusione per la sconfitta, la medaglia di bronzo ottenuta rappresenta la prima in un Mondiale disputato fuori dal Paese in 60 anni. Ha aggiunto che i giocatori dovrebbero essere orgogliosi di questo risultato, anche se non completamente soddisfatti.

"Non potremo mai essere completamente soddisfatti di una medaglia di bronzo ma è la prima in 60 anni, la prima in un Mondiale disputato fuori dall'Inghilterra, e spero che un giorno i giocatori possano esserne orgogliosi". Il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria per 6-4 contro la Francia nella finale per il terzo posto di sabato a Miami, nonostante l'enorme delusione per aver perso la semifinale con l'Argentina. "Puntavamo al sogno più ambizioso possibile; avevamo l'immensa ambizione di raggiungere la finale dei Mondiali. Quindi, quando si fallisce, è molto, molto doloroso, e quel dolore persisterà per un po' di tempo", ha ammesso il tecnico tedesco, difendendo le sue scelte per quella partita che sono state molto criticate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, Tuchel: "C'è delusione ma prima medaglia dal '66, spero i giocatori ne siano orgogliosi"

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Thomas TUCHEL FULL EXPLOSIVE PRESS CONFERENCE ahead of FRANCE vs. ENGLAND | 3rd place WORLD CUP 2026

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