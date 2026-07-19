Inghilterra e Francia si affrontano a Miami per la partita valida per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026. La partita si svolge il 19 luglio 2026 e si concentra su aggiornamenti in tempo reale, con commenti testuali, gol e statistiche. Entrambe le squadre cercano di conquistare il podio, anche se si tratta di un match che non attira grande entusiasmo. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui marcatori o sulle fasi salienti dell’incontro.

2026-07-19 01:07:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La partita per la medaglia di bronzo della Coppa del Mondo potrebbe essere la partita che nessuno vuole giocare, ma sia la Francia che l’Inghilterra hanno un lavoro da svolgere stasera a Miami. Ci sono anche ragioni per cui questo appuntamento ha un certo significato. È la 187esima e ultima partita sulla panchina dei Les Bleus Didier Deschamps e lui spera di concludere il suo regno di 14 anni con una vittoria. Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel è stato oggetto di pesanti critiche dopo la capitolazione dell’Inghilterra per mano dell’Argentina nella semifinale di mercoledì e il tedesco cercherà una prestazione più sicura all’Hard Rock Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra-Francia: commenti testuali in diretta sulla Coppa del Mondo 2026, aggiornamenti, gol e statistiche

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Francia-Irlanda del Nord 3-1: i gol | Amichevole

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