Argentina-Egitto | commenti testuali in tempo reale sulla Coppa del Mondo 2026 aggiornamenti gol e statistiche

Durante la partita tra Argentina ed Egitto, sono stati condivisi commenti in tempo reale con aggiornamenti su gol e statistiche. Poco fa, un sito ha riportato che Lionel Messi potrebbe superare Kylian Mbappe e Erling Haaland nella corsa alla Scarpa d’Oro del Mondiale, contribuendo a portare l’Argentina ai quarti di finale. La partita si è svolta nel pomeriggio, con vari interventi sui social riguardanti le prestazioni e le possibilità dei giocatori coinvolti.

2026-07-07 20:49:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Lionel Messi ha la possibilità di liberarsi di Kylian Mbappe ed Erling Haaland nella battaglia per la Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo – e portare l’Argentina ai quarti di finale della Coppa del Mondo – questo pomeriggio. I campioni in carica dell’Argentina affrontano l’Egitto ad Atlanta con Messi a pari merito con il capitano della Francia e la macchina da gol della Norvegia. L’Egitto cercherà di mettere i bastoni tra le ruote dopo aver ottenuto la prima vittoria in assoluto in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo contro l’Australia ai sedicesimi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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