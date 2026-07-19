Due grandi incendi sono scoppiati nel Salento, tra le marine di Frigole e San Cataldo, nel territorio di Lecce. Le fiamme hanno interessato vaste aree del Parco di Rauccio, con interventi di squadre di vigili del fuoco e protezione civile. L’origine degli incendi è ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma si registrano danni alla vegetazione e possibile rischio per le abitazioni vicine. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Momenti di forte apprensione nel Salento, dove due vasti incendi sono divampati tra le marine di Frigole e San Cataldo, nel territorio di Lecce. Le fiamme stanno interessando una vasta area boschiva al confine con il Parco naturale di Rauccio, costringendo a un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per cercare di contenere l’emergenza ed evitare che il fuoco si propaghi ulteriormente. Uno dei roghi nella zona militare di Torre Veneri. La situazione più delicata riguarda uno dei due fronti di fuoco, sviluppatosi all’interno della zona militare di Torre Veneri. Secondo le prime informazioni, il rogo ha già raggiunto un’estensione di circa un chilometro e mezzo, rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno di fuoco nel Salento: due maxi incendi minacciano il Parco di Rauccio

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Inferno di fuoco in Val di Sole

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