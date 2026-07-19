Due incendi sono scoppiati sul litorale di Lecce, interessando una vasta area boschiva tra Frigole e San Cataldo. Uno dei roghi ha coinvolto il bosco al confine con il parco naturale di Rauccio, mentre l’altro ha interessato l’area militare di Torre Veneri. Sul posto sono in corso operazioni di spegnimento per contenere le fiamme.

È in corso un'operazione antincendio tra le marine di Lecce di Frigole e San Cataldo, dove sono divampati due roghi in una vasta zona boschiva al confine con il parco naturale di Rauccio, poco a ovest da Torre Veneri. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e protezione civile con l'ausilio di un elicottero e un canadair. Uno dei due roghi sta interessando un'area all'interno della zona militare di Torre Veneri, con un fronte di fuoco di circa 1,5 chilomentri. Per domare le fiamme sono impegnati i vigili del fuoco con squadre e mezzi a terra, supportati da un Canadair in azione. Presente sul posto personale del gruppo comunale di protezione civile, della polizia locale e un elicottero della protezione civile dotato di Bambi Bucket per il contrasto aereo delle fiamme. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Due incendi sul litorale di Lecce: in fiamme il bosco al confine col parco del Rauccio e l'area militare di Torre Veneri

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