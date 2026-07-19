Cinque persone sono state trovate vive dopo il naufragio di un’imbarcazione passeggeri nelle acque orientali dell’Indonesia. Tra i sopravvissuti c’è anche una bambina di sette anni. I soccorritori hanno recuperato i naufraghi alla deriva, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La ricerca di eventuali dispersi prosegue.

(LaPresse) In Indonesia trovati cinque sopravvissuti dopo l’affondamento di un’imbarcazione passeggeri nelle acque orientali del Paese. Tra loro anche una bambina di 7 anni. I soccorritori continuano però le ricerche di circa 20 persone disperse. La nave KM Nurul Salsa, con a bordo 78 passeggeri e membri dell’equipaggio, è affondata mercoledì a circa 79 chilometri dal porto delle Isole Selayar, nella provincia del Sulawesi Meridionale, dopo un guasto al motore. Secondo l’Ufficio di Ricerca e Soccorso di Makassar, i cinque superstiti sono stati individuati mentre erano alla deriva, aggrappati a una nassa da pesca appartenente a un pescatore locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia, naufragio nel Sulawesi: cinque sopravvissuti trovati alla deriva

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