Inclusione e calo demografico Novara | Deriva narcisistica del nostro tempo La proposta | asili nido gratis e una figura di consulenza da affiancare al pediatra

In Italia, il tasso di natalità si attesta a circa 1,13 figli per donna, evidenziando un calo demografico senza precedenti. Contestualmente, si osserva un aumento dell'insofferenza verso i bambini. Una proposta prevede di offrire asili nido gratuiti e introdurre un servizio di consulenza da affiancare ai pediatri, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e sostenere le famiglie in difficoltà.

L'Italia affronta un calo demografico senza precedenti (le stime parlano di 1,13 figli per donna) e, parallelamente, vede crescere l'insofferenza verso i più piccoli. Il pedagogista Daniele Novara interviene sulle pagine del Corriere della Sera per inquadrare le cause sociali di questa chiusura. Perché i bambini sembrano dare sempre più fastidio? Secondo l'esperto, la radice del problema risiede in una profonda "deriva narcisistica del nostro tempo". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novara, no alla gestione esterna degli asili nido: la mobilitazione del sindacatoA Novara, sindacati e genitori si oppongono alla proposta di affidare la gestione degli asili nido Panda e dei due nuovi nidi finanziati con i fondi...

Asili nido in azienda per combattere la denatalità? La proposta di Michelle Hunziker: “Una mamma che lavora potrebbe essere molto proprio serena”Durante un episodio del podcast The Italian Dream, Michelle Hunziker ha discusso della possibilità di introdurre asili nido in azienda per favorire...

Temi più discussi: Migranti legali contro il declino demografico, l’Ue: Essenziali, ma l’integrazione è decisiva; INVERNO DEMOGRAFICO, DUE IMPRESE FRIULANE SCOMMETTONO SU TALENTI DALL’ESTERO PER COSTRUIRE IL FUTURO; L’Università della Basilicata lancia la campagna immatricolazioni 2026-2027; Ragazzi e adulti che diventano grandi assieme. L'Anspi: così funziona l'oratorio.

Inclusione e calo demografico, Novara: Deriva narcisistica del nostro tempo. La proposta: asili nido gratis e una figura di consulenza da affiancare al pediatraL'Italia affronta un calo demografico senza precedenti (le stime parlano di 1,13 figli per donna) e, parallelamente, vede crescere l'insofferenza verso i più piccoli. Il pedagogista Daniele Novara int ... orizzontescuola.it

A che punto l'inclusione diventa l'assimilazione forzata della società ospitante? reddit

Calo demografico e stranieri fuga dalle scuole di periferiaNon c’è solo l’inverno demografico: oltre al calo delle nascite le scuole fanno i conti anche con il fenomeno del white flight, ovvero la scelta di alcune famiglie italiane di fuggire da scuole ... torino.repubblica.it