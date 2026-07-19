Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Colle Val d’Elsa per un incendio presso la Rugi Srl, azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti. L’incendio ha interessato la sede dell’azienda, richiedendo l’intervento delle squadre di emergenza. Si segnala un rischio elevato di incendi durante l’estate, rendendo necessario un monitoraggio costante. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali è stata comunicata.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Colle Val d’Elsa, dove un incendio ha interessato la Rugi Srl di San Marziale, azienda che opera nel trattamento dei rifiuti. L’allarme è scattato poco dopo le 23 e sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siena con il personale del distaccamento di Poggibonsi e il supporto dei colleghi di Castelfiorentino. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 2.30 della notte. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Durante l’emergenza il Comune ha informato la cittadinanza attraverso i propri canali ufficiali, invitando a non avvicinarsi all’area interessata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio alla Rugi di Colle: "Episodio da monitorare. In estate rischio elevato"

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