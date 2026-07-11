Alle 17.30, i Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti in via Galilei 63 a Cornaredo per un incendio nella sede di Polirecuperi srl. Le squadre stanno lavorando per domare le fiamme. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni. La causa dell’incendio non è stata ancora comunicata. La polizia si trova sul posto per i rilievi.

Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17.30 per un incendio scoppiato all'interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63 a Cornaredo. Circa 2000 mq di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili, sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei soccorritori, giunti sul posto con sei mezzi provenienti dai vicini distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno hanno circoscritto nel giro di poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l'area. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l'incendio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cornaredo, incendio alla Polirecuperi srl: Vigili del Fuoco al lavoro

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