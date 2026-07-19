In Calabria, è stata approvata una legge che garantisce il diritto allo studio in modo più concreto. La normativa prevede nuove misure per migliorare l’accesso alle scuole e sostenere le famiglie, tra cui l’aumento delle risorse per le borse di studio e interventi per ridurre le spese scolastiche. La legge è stata voluta dalla maggioranza di centrodestra e si applica a tutte le scuole della regione.

Il primato, questa volta, appartiene alla Calabria e ha il colore politico della destra. È opportuno dirlo senza complessi, anche perché per troppo tempo al Mezzogiorno è stato assegnato il ruolo di destinatario passivo di modelli concepiti altrove, mentre alla cultura progressista è stato riconosciuto quasi per diritto ereditario il monopolio delle politiche sociali. Da una Regione del Sud e dall’iniziativa di un consigliere regionale di Fratelli d’Italia nasce oggi una disciplina che si offre come modello per il resto del Paese, un unicum nel panorama nazionale, nel quale il diritto allo studio si coniuga con la tutela sociale, la valorizzazione del merito individuale e la responsabilizzazione delle istituzioni coinvolte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In Calabria il diritto allo studio, per davvero: cosa prevede la legge voluta dalla destra

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