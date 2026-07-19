In 50 per ricordare Dino accoltellato a morte dalla compagna | Dolore straziante Relazione distruttiva

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una quarantina di persone si sono riunite in serata per ricordare Dino D’Ulizia, ucciso a coltellate dalla compagna. Dino, 44 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Tignale del Garda. Un amico ha descritto Dino come una persona molto amata. La relazione tra Dino e la donna si sarebbe conclusa con un episodio violento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

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Modena, 19 luglio – L’altra sera si sono ritrovati in una cinquantina per celebrarne la memoria: “Una grande persona, amato, non gli si poteva non voler bene”, racconta provato Alessandro, uno degli amici storici di Dino D’Ulizia, il 44enne accoltellato a morte nella palazzina di via Tignale del Garda. Il suo rapporto con la coetanea Giorgia De Martino, accusata dell’omicidio, resta un mistero: “Su questo aspetto era un po’ chiuso, non era facile parlarne, noi non la conoscevamo”. D Dino ha svolto tanti mestieri nella sua vita: “Era stato diverse volte all’estero, poi era tornato, aveva fatto il montatore e tanti altri lavori. Ne ricordiamo tutti il sorriso e la sua voglia di scherzare, non lo dimenticheremo mai”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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