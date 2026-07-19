Impianti sportivi Bando per gli spazi
È stato aperto un bando pubblico per l’assegnazione degli spazi sportivi comunali per la stagione 2026-2027. Le associazioni sportive dilettantistiche interessate devono presentare le domande entro il 30 luglio. La procedura riguarda l’utilizzo degli impianti per attività sportive durante il prossimo anno sportivo.
È aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’utilizzo degli spazi sportivi comunali per la prossima stagione sportiva 20262027. Tutte le Associazioni sportive dilettantistiche interessate avranno tempo fino e non oltre il giorno 30 luglio per inviare la propria candidatura. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]. Nell’oggetto della mail dovrà essere tassativamente indicata la dicitura: "Richiesta assegnazione spazi sportivi comunali a.s. 20262027". La domanda va compilata sul modulo predisposto, firmata dal presidente dell’associazione e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Houston Baptist University Soccer Field, Houston, Texas
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