È aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’utilizzo degli spazi sportivi comunali per la prossima stagione sportiva 20262027. Tutte le Associazioni sportive dilettantistiche interessate avranno tempo fino e non oltre il giorno 30 luglio per inviare la propria candidatura. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]. Nell’oggetto della mail dovrà essere tassativamente indicata la dicitura: "Richiesta assegnazione spazi sportivi comunali a.s. 20262027". La domanda va compilata sul modulo predisposto, firmata dal presidente dell’associazione e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti sportivi. Bando per gli spazi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Houston Baptist University Soccer Field, Houston, Texas

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inaugurati gli spazi sportivi esterni al Liceo Garofano

Leggi anche: Capua, inaugurati gli spazi sportivi esterni del liceo “Garofano”

Temi più discussi: Umbria, contributi per le Fer negli impianti sportivi pubblici; Impianti sportivi, in arrivo oltre 1,7 milioni di euro per 5 comuni; Castelnuovo Don Bosco riceve 750 mila euro da spendere per gli impianti sportivi; Impianti sportivi. Bando per gli spazi.

Impianti sportivi. Bando per gli spaziSono aperte le domande. Priorità per le associazioni. del territorio. Ogni ads dovrà. accogliere tre ragazzi in disagio. lanazione.it

Più di 1,7 milioni di euro per gli impianti sportivi di 5 comuniIl consigliere Puppa: Parliamo di interventi attesi da anni dalle comunità locali, che riguarderanno messa in sicurezza, adeguamento e riqualificazione di strutture fondamentali ... luccaindiretta.it

La procura di Bari ha chiesto il fallimento del ss Bari, senza neppure un rinvio a giudizio. Ieri mattina le abitazioni di ex direttori sportivi e manager sono state perquisite insieme a quelle dei de laurentis per presunte plusvalenze relative a tre anni fa. Chi altro v x.com