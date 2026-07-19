Immissioni in ruolo un docente già assunto può accettare un nuovo ruolo da un’altra graduatoria?
Un docente già assunto può accettare un’altra nomina da una diversa graduatoria di merito, ma solo entro limiti temporali stabiliti. La possibilità di passare da un incarico all’altro dipende da scadenze previste dalla normativa vigente. In particolare, il trasferimento è consentito se avviene entro i termini stabiliti per le immissioni in ruolo successive. Non ci sono indicazioni che permettano di cambiare ruolo oltre queste finestre temporali.
Un docente già di ruolo può essere destinatario di una nuova immissione in ruolo da un'altra graduatoria di merito, ma solo entro determinati limiti temporali. A chiarirlo è Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto
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