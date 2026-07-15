Immissioni in ruolo docenti 2026 docente che ha già accettato una nomina potrà ancora partecipare per altro ruolo da GaE o GM ma non da elenco regionale

Un docente che ha già accettato una nomina per l’anno scolastico 2026 potrà partecipare di nuovo alle immissioni in ruolo, ma solo tramite graduatorie ad esaurimento o graduatorie di merito, non da elenchi regionali. La questione è stata discussa durante un question time il 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con la presenza della docente esperta Sonia Cannas, che ha fornito aggiornamenti sulle procedure di assunzione e supplenze per il prossimo anno scolastico.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 202627. Al centro dell’incontro, i 46.642 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, la pubblicazione degli Avvisi e l’avvio delle domande per le supplenze, previsto dalle ore 14:00 del 16 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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