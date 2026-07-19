Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito | Facebook down oggi cosa sta succedendo

“Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”: questo il messaggio che molti utenti si sono trovati davanti nella mattinata di domenica 19 luglio aprendo Facebook. A un primo impatto può far pensare a un problema legato al proprio profilo, ma non è così: le segnalazioni di Facebook down stanno arrivando dall’Italia e da altri Paesi. I disservizi sembrano riguardare soprattutto la versione desktop del social network, mentre per molti utenti l’app continua a funzionare regolarmente. Il problema, quindi, non sarebbe legato ai singoli account ma ai server di Meta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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C'è il #phishing. E poi c'è quello che mette urgenza Come in questo caso, dove una perfetta #mail avvisa di un accesso con il tuo account, da segnalare subito. Non prima, però, di aver controllato l'indirizzo del mittente! Anche nelle piccole cose bisogna sta x.com

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