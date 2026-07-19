Un blackout di Facebook ha colpito migliaia di utenti in diverse parti del mondo, con segnalazioni di problemi nell'accesso e in alcune funzioni principali. Il disservizio riguarda sia la versione mobile che quella web della piattaforma e si è verificato in poche ore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora, mentre gli utenti continuano a segnalare difficoltà nel connettersi e usare i servizi di Facebook.

Un nuovo disservizio Facebook sta creando difficoltà a migliaia di utenti, con segnalazioni arrivate in poche ore da diverse aree del mondo. L’anomalia riguarda l’accesso alla piattaforma e alcune delle sue funzioni più utilizzate, sia da smartphone sia attraverso la versione web. Secondo quanto riportato dagli utenti coinvolti, il problema si sarebbe manifestato improvvisamente nel corso della giornata. Al momento, Meta non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulle cause del malfunzionamento né sulle tempistiche necessarie per il ripristino completo. Facebook down: i problemi segnalati dagli utenti. Il quadro emerso dalle numerose testimonianze parla di accessi non riusciti, pagine che si caricano con forte ritardo e contenuti non disponibili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Facebook non funziona, migliaia di segnalazioni all’improvviso: cosa sta succedendo

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