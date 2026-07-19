Il Tottenham sta per acquistare Savinho dal Manchester City per 65 milioni di euro, dopo aver già speso per Tonali. La società continua a investire pesantemente sul mercato, senza indicazioni di rallentamenti. La trattativa per il trasferimento si sta concludendo, con l’accordo tra le parti ormai raggiunto. La campagna acquisti del club prosegue senza sosta, con il club che sembra puntare a rinforzare significativamente la rosa.

Il Tottenham continua a spendere sul mercato: dopo Tonali, ecco Savinho per 65 milioni dal Manchester City. Non accenna a fermarsi la faraonica campagna acquisti del Tottenham. Dopo aver vissuto una stagione drammatica, culminata con un deludente 17° posto e lo spettro della retrocessione, la dirigenza londinese ha deciso di aprire definitivamente i cordoni della borsa. L’obiettivo della proprietà è blindare il futuro del club accontentando ogni singola richiesta del tecnico Roberto De Zerbi per dare vita a una vera e propria rivoluzione tecnica. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Savinho a un passo dagli Spurs: cifre e indizio social. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Tottenham continua a fare follie: dopo Tonali, vicino l’acquisto di Savinho per 65 milioni!

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