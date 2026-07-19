Il sogno di Khalil bloccato a Gaza | Italia aiutami a diventare medico

Da repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni, che vive in una tenda a Gaza, ha fatto un appello pubblico chiedendo aiuto per poter studiare in Italia. Desidera diventare medico, seguendo le orme del padre. Attualmente, il ragazzo è impossibilitato a lasciare la zona e chiede di essere aiutato a uscire per proseguire gli studi. La sua richiesta è rivolta specificamente all’Italia.

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Ha 19 anni, vive in tenda, vuole seguire le orme del padre. E lancia un appello: “Fatemi uscire da qui voglio studiare da voi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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