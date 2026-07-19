Il problema è l’e-Brt o la nostra dipendenza dall’auto? La vera sfida è cambiare le abitudini

Enrico Villagrossi, residente in via Pizzo Recastello, ha commentato le recenti polemiche sull’e-Brt, il sistema di autobus elettrici tra Bergamo e Verdellino. Secondo lui, il problema principale non è l’e-Brt in sé, ma la dipendenza dall’auto privata. La questione riguarda le abitudini di mobilità delle persone e la necessità di cambiarle, piuttosto che il funzionamento del nuovo servizio di trasporto pubblico.

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Enrico Villagrossi, residente in via Pizzo Recastello, sulle polemiche delle ultime settimane in merito all’ e-Brt, il nuovo sistema di trasporto rapido con autobus elettrici Bergamo-Verdellino. Spettabile redazione di Bergamonews, condivido con voi una lettera che offre alcune riflessioni sulla mobilità cittadina, un tema particolarmente caldo in questi giorni a causa del dibattito sulle code generate dalla nuova e-Brt. e-Brt funziona o non funziona? Forse la domanda è un’altra. Premetto una cosa, così evitiamo inutili equivoci: sono un convinto sostenitore della mobilità sostenibile. Seguo con interesse il dibattito di questi giorni sull’e-Brt, un’opera sulla quale, ad oggi, non ho ancora maturato un’opinione definitiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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