Meno sale più salute | la sfida ecco i consigli degli esperti per cambiare le abitudini a tavola
Negli ultimi anni si parla sempre più di ridurre il consumo di sale per migliorare la salute. Gli esperti consigliano di limitare l’uso di sale durante la preparazione dei pasti e di preferire alimenti meno ricchi di sodio. La maggior parte delle persone assume quantità di sale superiori alle raccomandazioni quotidiane, spesso senza rendersene conto. I consigli includono anche leggere le etichette alimentari e preferire prodotti con meno sodio. La riduzione del sale è considerata una delle strategie per prevenire problemi di salute legati all’eccesso di sodio.
In un mondo dove il gusto è spesso dettato dall’eccesso, esiste un nemico silenzioso che si nasconde nelle nostre dispense e nei piatti pronti: il cloruro di sodio. Fino al 17 maggio, la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale accende i riflettori su un’abitudine alimentare che, a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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