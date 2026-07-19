Il presidente della Repubblica ungherese Tamás Sulyok ha firmato un emendamento alla costituzione che prevede, tra le altre cose, la fine del suo incarico. Lo ha detto lo stesso Sulyok pubblicando il video di un suo discorso su Facebook. Sulyok era stato eletto sotto il governo dell’ex Primo Ministro Viktor Orbán e aveva iniziato il suo mandato quinquennale nel 2024. Il suo mandato terminerà formalmente domenica a mezzanotte. L’emendamento era stato proposto dal primo ministro di centrodestra Péter Magyar e fa parte della sua strategia per smantellare quello che resta del sistema semiautoritario del suo predecessore Viktor Orbán, di cui Sulyok era un fedele alleato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente ungherese Sulyok ha firmato emendamento costituzionale per la sua rimozione

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Hungarian president Tamás Sulyok signs constitutional amendment ending his own mandate

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Il presidente ungherese ha firmato un emendamento che mette fine al suo mandatoIl presidente ungherese ha firmato un emendamento costituzionale che prevede la fine del suo mandato.

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