il presidente ungherese ha firmato un emendamento che mette fine al suo mandato

Il presidente ungherese ha firmato un emendamento costituzionale che prevede la fine del suo mandato. La modifica è stata approvata dal Parlamento e entrerà in vigore immediatamente. La firma segna la conclusione ufficiale del suo incarico, senza ulteriori passaggi o dichiarazioni pubbliche. La legge modifica le disposizioni relative alla durata del mandato presidenziale e alle procedure di successione. Non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche o sui prossimi passi istituzionali.

Il presidente della Repubblica ungherese Tamás Sulyok ha firmato un emendamento alla costituzione che prevede, tra le altre cose, la fine del suo incarico. Lo ha detto lo stesso Sulyok pubblicando il video di un suo discorso su Facebook. Il suo mandato terminerà formalmente domenica a mezzanotte. L’emendamento era stato proposto dal primo ministro di centrodestra Péter Magyar e fa parte della sua strategia per smantellare quello che resta del sistema semiautoritario del suo predecessore Viktor Orbán, di cui Sulyok era un fedele alleato. Sulyok era stato eletto nel 2024 grazie ai voti di Fidesz, il partito di estrema destra di Orbán, e negli ultimi due anni aveva difeso più volte Orbán e il suo partito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Hungarian president Tamás Sulyok signs constitutional amendment ending his own mandate

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