Il pianeta Terra si sta desertificando

Da gbt-magazine.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1850 a oggi, le evidenze paleoclimatologiche indicano un aumento delle temperature globali, definendo un'era calda. Questa fase è caratterizzata da un incremento dei fenomeni climatici estremi e da una crescente desertificazione delle aree terrestri. Le città sono diventate visibili e influenzano il clima locale, contribuendo a modificare gli ecosistemi. I dati mostrano che le attività umane hanno un impatto diretto sulla trasformazione del pianeta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il pianeta e la Paleoclimatologia. La Paleoclimatologia ci insegna che, dal 1850 ad oggi, stiamo vivendo in un era calda. Le città non sono più invisibili. Come un noto romanzo di Italo Calvino. Ma invivibili. Un enorme bollitore. Con, all’interno, noi essere umani allo stremo delle forze. New York, Londra, Parigi, Milano. L’elenco è infinito. Sono metropoli al collasso. E poco sostenibili come idea. Come concetto di abitabilità. Le aree verdi sono poche in rapporto alla popolazione mondiale. Va anche detto che molte nazioni ci stanno tentando, da questo punto di vista. A Medellin, recentemente, l’amministrazione della città aveva deciso di ampliare l’impatto dei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

il pianeta terra si sta desertificando
© Gbt-magazine.com - Il pianeta Terra si sta desertificando
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caldo anomalo in Europa e le cause nascoste dello squilibrio climatico

Video Caldo anomalo in Europa e le cause nascoste dello squilibrio climatico

Notizie e thread social correlati

Il pianeta Terra potrebbe sopravvivere al Sole quando si spegnerà, ma Mercurio e Venere saranno inghiottitiTra circa 5 miliardi di anni, quando il Sole si spegnerà, la Terra potrebbe sopravvivere, mentre Mercurio e Venere saranno inghiottiti.

Un secolo di vita sul pianeta TerraUn secolo di vita sulla Terra, con una carriera dedicata alla divulgazione della natura, ha visto il contributo di un noto narratore e documentarista.

Temi più discussi: Settimana del Pianeta Terra 2026: EKCNA protagonista con La bellezza sotto sopra; Quando si estingueranno le piante sulla Terra?; Sapiens - Un solo pianeta; Forse c’è un’atmosfera su un lontano pianeta simile alla Terra.

il pianeta terra siQuando si estingueranno le piante sulla Terra? - Focus.itUn astrobiologo e un climatologo planetario hanno calcolato la data di estinzione delle piante sul nostro Pianeta: sopravviveranno più del previsto, coinciderà con la perdita degli oceani. A meno che. focus.it

il pianeta terra siForse c’è un’atmosfera su un lontano pianeta simile alla TerraÈ l'ultima caratteristica osservata su LHS 1140b, che è in una zona abitabile e potrebbe essere roccioso (ma non è il caso di entusiasmarsi troppo) ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web