il pianeta terra si sta desertificando

Dal 1850 a oggi, le evidenze paleoclimatologiche indicano un aumento delle temperature globali, definendo un'era calda. Questa fase è caratterizzata da un incremento dei fenomeni climatici estremi e da una crescente desertificazione delle aree terrestri. Le città sono diventate visibili e influenzano il clima locale, contribuendo a modificare gli ecosistemi. I dati mostrano che le attività umane hanno un impatto diretto sulla trasformazione del pianeta.

Il pianeta e la Paleoclimatologia. La Paleoclimatologia ci insegna che, dal 1850 ad oggi, stiamo vivendo in un era calda. Le città non sono più invisibili. Come un noto romanzo di Italo Calvino. Ma invivibili. Un enorme bollitore. Con, all’interno, noi essere umani allo stremo delle forze. New York, Londra, Parigi, Milano. L’elenco è infinito. Sono metropoli al collasso. E poco sostenibili come idea. Come concetto di abitabilità. Le aree verdi sono poche in rapporto alla popolazione mondiale. Va anche detto che molte nazioni ci stanno tentando, da questo punto di vista. A Medellin, recentemente, l’amministrazione della città aveva deciso di ampliare l’impatto dei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Caldo anomalo in Europa e le cause nascoste dello squilibrio climatico

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