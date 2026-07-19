Il patrimonio di Leo Messi è stimato in circa 1,1 miliardi di dollari, equivalenti a circa 960 milioni di euro, secondo le stime di Forbes. La cifra comprende proprietà immobiliari e investimenti. Messi, noto per aver vinto otto Palloni d’Oro e aver avuto una carriera di grande successo, si trova tra gli sportivi più ricchi al mondo. La sua ricchezza si basa su guadagni da contratti, sponsorizzazioni e investimenti.

Oltre ai record, agli otto Palloni d’Oro e a una carriera che ha segnato un’epoca, Leo Messi è diventato anche uno degli sportivi più ricchi. Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio è valutato in circa 1,1 miliardi di dollari, pari a quasi 960 milioni di euro. Una fortuna costruita nel corso degli anni grazie a ingaggi milionari, sponsorizzazioni con i più grandi marchi internazionali e una serie di investimenti che spaziano dal settore immobiliare all’hotellerie di lusso. Un impero economico che lo colloca tra i pochissimi atleti nella storia ad aver raggiunto lo status di miliardario mentre era ancora in attività. Come Messi è diventato miliardario, il suo patrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il patrimonio di Leo Messi, quasi 1 miliardo di euro tra case e investimenti

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