Il nucleare italiano? Lo facciamo in Francia

Un impianto nucleare italiano sta funzionando in Francia, con il personale e le tecnologie italiani. La struttura, attiva da anni, produce energia nucleare e viene gestita da aziende italiane che collaborano con partner francesi. Mentre in Italia si discute sulla ripresa del nucleare, il sito francese rappresenta un esempio operativo di come l’Italia contribuisca all’attività nucleare all’estero. La legge delega italiana è ancora in fase di approvazione.

Mentre l’Italia, tra mille polemiche, sta faticosamente riavviando il percorso, bruscamente e colpevolmente interrotto nel 1987, verso il nucleare. In attesa dell’attuazione della legge delega messa a punto dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, però, c’è già un’Italia che spinge sull’atomo. Solo che per realizzare i propri progetti deve andare in Francia, dove, non contenti di coprire già l’80% del fabbisogno energetico con le centrali nculerai, stanno correndo a testa bassa verso i reattori innovativi di ultima generazione. Ed è qui che entra in gioco Newcleo, la startup cofondata nel 2021 da Stefano Buono, fisico e imprenditore affermato, e Luciano Cinotti, esperto di primo piano nelle tecnologie dei reattori veloci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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