Il Monza ha deciso di cambiare la linea difensiva, escludendo il giocatore Ravanelli e valutando l’ingaggio di Rugani. La squadra ha disputato una prima amichevole stagionale contro la Pro Vercelli, conclusasi con un punteggio di 4-3 a suo favore. Sul fronte mercato, sono in corso trattative per le cessioni di alcuni giocatori, mentre la rosa si prepara per la prossima stagione. Le operazioni di mercato continuano a coinvolgere diversi profili della rosa.

Mentre la prima amichevole stagionale, contro la Pro Vercelli, si è chiusa con un pirotecnico 4-3 a favore, in casa Monza proseguono le manovre sul mercato in uscita. Nella mattinata di ieri è arrivata l’ufficialità della cessione definitiva di Ravanelli. L’esperto difensore è passato alla Sampdoria, rimanendo in Serie B e confermando una costante della sua carriera: per la quarta volta su quattro è stato ceduto nella cadetteria subito dopo aver ottenuto una promozione in A, dove finora non ha mai giocato. Per ovviare alla partenza del 29enne, pilastro nella scorsa stagione, il Monza sta guardando ad obiettivi considerati più adatti alla massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Sport.quotidiano.net - Il Monza cambia la difesa . Via Ravanelli, idea Rugani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Monza, Juric cerca un portiere esperto e pensa a Montipò: idea Okoli per la difesaIl Monza sta cercando un portiere esperto per la prossima stagione e sta valutando Montipò come possibile acquisto.

La telenovela infinita con un clamoroso finale a sorpresa. Bianco cambia idea: via da Monza. Spuntano Di Francesco e VanoliLunedì si è svolto un incontro non ufficiale tra la società e l’allenatore, che sembrava aver confermato la permanenza di Bianco sulla panchina del...

Temi più discussi: Ravanelli è blucerchiato: arriva dal Monza a titolo definitivo; LUCA RAVANELLI ALLA SAMPDORIA; Monza, ufficiale cessione di Ravanelli alla Sampdoria; Calciomercato Monza: Ravanelli alla Sampdoria, biancorossi bussano all'Inter per Akinsanmiro.

Prime ufficialità #weekend #Calciomercato #Serieb Due acquisti '97 #Sampdoria a titolo definitivo Il centrocampista Tobias Lauritsen, svincolato #spartarotterdam Dal #Monza il difensore Luca Ravanelli x.com

Il Monza cambia la difesa . Via Ravanelli, idea RuganiLe alternative per la retroguardia sono Terracciano e Tonoli, si allontana Acerbi. Akinsanmiro può arrivare a titolo definitivo con una recompra per l’Inter. sport.quotidiano.net

MonzaNews: Luca Ravanelli vicino alla Sampdoria reddit

Difensore cercasi: il Monza pesca da Juventus e Milan | CMIl Monza cerca un rinforzo in difesa dopo la cessione di Ravanelli: i brianzoli bussano alla porta di Juventus e Milan ... calciomercato.it