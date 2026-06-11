Lunedì si è svolto un incontro non ufficiale tra la società e l’allenatore, che sembrava aver confermato la permanenza di Bianco sulla panchina del Monza in Serie A. Tuttavia, nelle ore successive, il tecnico ha deciso di lasciare il club. Sono emerse anche candidature come quelle di Di Francesco e Vanoli per la guida tecnica.

L’incontro con la società (mai confermato ufficialmente) andato in scena lunedì, sembrava aver dissipato i dubbi e la permanenza anche in Serie A di Paolo Bianco sulla panchina del Monza appariva blindata. E a questo si è aggiunta la frase -"Ce lo teniamo stretto"- che l’ad biancorosso Mauro Baldissoni ha sottolineato in una recente intervista. Ma in realtà la telenovela sul futuro del tecnico iniziata ad inizio mese, pochi giorni dopo la festa promozione, va verso un finale diverso. Tanto inatteso quanto clamoroso. Pesano le “sirene“ delle ultime settimane, il corteggiamento insistito di Pisa e Verona. E infatti l’allenatore della promozione ha scelto il club toscano, pronto ad offrirgli un contratto biennale, vale a dire al 2028 anno fino a cui il tecnico pugliese è attualmente legato ai brianzoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La telenovela infinita con un clamoroso finale a sorpresa. Bianco cambia idea: via da Monza. Spuntano Di Francesco e Vanoli

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