Il Cortona Camucia ha annunciato l’ingaggio di un ex giocatore del Foligno, mentre il Montevarchi ha perfezionato l’acquisto di Manfredi, attaccante. In ambito ripescaggi, è ufficiale il passaggio in Prima categoria dello Spoiano. Tra i dilettanti, le trattative e le ufficialità sono protagoniste di questi giorni, coinvolgendo squadre dall’Eccellenza alla Terza categoria.

AREZZO Mercato e rispescaggi. Sono i due temi principali di questi giorni tra i dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria. Riguardo i ripescaggi ieri è arrivata l’ufficialità del salto in Prima categoria dello Spoiano. La squadra di Andrea Bernardini ha ottenuto il via libera dalla Lnd Toscana ed avrà adesso il compito di perfezionare la propria iscrizione al prossimo torneo entro. Sul fronte mercato il Montevarchi ha ufficializzato l’attaccante Leonardo Manfredi (nella foto), classe 2002, reduce dall’esperienza con il Foligno. La Baldaccio Bruni continua l’asse con il Montevarchi e annuncia l’arrivo del centrocampista classe 2007 Pietro Broccatelli, reduce dall’esperienza con la Juniores Nazionale dei rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei dilettanti: ufficiale l’ingaggio dell’ex Foligno. Colpo del Cortona Camucia che si assicura Cacioppini. Montevarchi, preso l’attaccante Manfredi

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