La Bagnolese ha annunciato l’ingaggio di un nuovo attaccante, Rozzi, mentre il Lentigione ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno Andrea Addiego Mobilio, classe 1996, ex Grosseto, cresciuto nel vivaio della Sampdoria. Al Castellarano sono stati invece annunciati l’ingresso del portiere Lendel e della punta Barbieri. Tutti i trasferimenti sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime ore.

Altro innesto ufficiale in Serie D, a Lentigione: ecco il classe 1996 Andrea Addiego Mobilio. È un ex Grosseto. Duttile attaccante esterno, è cresciuto nel vivaio della Sampdoria. Poi per lui la Serie C con Cuneo, Carrarese e Gozzano, e la quarta serie con Fezzanese, Varese, Lavagnese, Campodarsego, Prato, Altamura, Grosseto e Luparense. In Eccellenza due nuovi volti per il Castellarano: arriva il portiere del 2008 Davide Lendel, ex giovanili del Sassuolo e Cittadella Modena. Poi un classe 2003: arriva in azulgrana l’attaccante Riccardo Barbieri, che viene da una stagione sempre in Eccellenza all’Arcetana. Si muove il BrescelloPiccardo: preso Matteo Borghi, centrocampista del 2007 che viene da una bella stagione con la Juniores del Piacenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti: colpo in attacco per la Bagnolese che ha ingaggiato l’attaccante Rozzi. Il Lentigione ha preso l’esterno Addiego Mobilio. Al Castellarano il portiere Lendel e la punta Barbieri

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