Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso una serie di furti in abitazioni, coinvolgendo almeno cinque casi negli ultimi due mesi. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e al sequestro di vari oggetti rubati. La polizia ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione, trovando merce provento di reato. L’indagato si trova ora in carcere in attesa di processo.

La cosa meno evidente nella vita è esattamente l’essenziale. Saint-Exupéry lo aveva capito bene: l’essenziale è invisibile agli occhi. Non fa rumore. Non si impone. Non pretende. Sta lì, e aspetta che qualcuno si fermi. Per accorgersi dell’essenziale bisogna fare molta attenzione, molto silenzio, avere gli occhi allenati. L’interiorità è, in fondo, quel luogo dove impariamo questo tipo di attenzione. È l’unica palestra che abbiamo. E in un mondo pieno di fracasso come il nostro, dove tutto grida per essere notato, chi non ha imparato a stare in silenzio finisce per non vedere più niente. Guarda tutto, e non vede niente. Ho pensato a questa rubrica così: come un’occasione per mettersi di lato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il male non si può estirpare. A noi spetta "soltanto" il dovere di seminare bene e prepararci al raccolto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wife becomes God of War and asks for divorce, unaware he put her there; all will be taken back!

Notizie e thread social correlati

Leone XIV: Dio si fida di noi, si riveli la sua forza che cambia il male in beneDurante l’Angelus di oggi, celebrato nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, il Papa ha sottolineato il rapporto tra la Chiesa di Roma e le altre...

Leggi anche: Il dovere della verità: alla Domus Mazziniana 'Si può si deve' di Mario Ciancarella

Temi più discussi: Mutui non ancora estinti: La casa – Il rogo del male; Il seminatore, anche le radici possono essere convertite; Tutti i cliché di La casa; Farmaci che fanno male e altri che non fanno effetto: perché con il caldo bisogna stare attenti.

Ottimismo? Sempre! Anche quando le cose apparentemente riescono male: forse è proprio questo il momento di mettersi a cantare, con un Gloria, perché ti sei rifugiato in Lui, e da Lui non ti può venire altro che il bene. x.com

Il male non si può estirpare. A noi spetta soltanto il dovere di seminare bene e prepararci al raccoltoPer accorgersi dell’essenziale bisogna fare molta attenzione, molto silenzio, avere gli occhi allenati. L’interiorità è, in fondo, quel luogo dove impariamo questo tipo di attenzione ... ilgiornale.it

Bazoli: Dio, il male e le domande dei giovani: ecco perché non si può fare a meno di credereA metà dell’incontro, Giovanni Bazoli si commuove. Lo fa mentre sta parlando di Dio e del male che c’è nel mondo. Possiamo credere che esista un Dio, se il mondo è costellato da questo male? Ecco, ... avvenire.it