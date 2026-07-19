Il look del giorno con il pareo che lascia la spiaggia e si annoda sopra i pantaloni per la sera
Un pareo viene indossato sopra i pantaloni, segnalando il passaggio dalla spiaggia alla sera. La stoffa si annoda in modo pratico, trasformando il look in pochi istanti. Per l’estate 2026, il pareo si conferma un elemento versatile, facilmente adattabile a diversi momenti della giornata. La tendenza sembra richiedere di averne sempre uno a portata di mano, pronto a cambiare stile rapidamente.
N on c’è cosa che il pareo non sappia fare. Sembra proprio che nell’Estate 2026 averne uno sempre alla portata sia diventato necessario, e forse è davvero così. La moda ha riscoperto questo capo-non cap e se ne è innamorata per la sua versatilità più elementare. Occupa pochissimo spazio in valigia, ma moltiplica le possibilità: in spiaggia si annoda in vita, all’aperitivo diventa top, di giorno si lega alla borsa, ora entra anche nei look da sera. Gonna pareo in città: 5 outfit per abbinarla con stile X L’ultima idea che arriva dalle passerelle è indossarlo sopra i pantaloni, come una versione più estiva e leggera della gonna sui pantaloni, uno degli styling più apprezzati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Jealous Empress Poisons Her To Keep The Emperor, But She Steals All His Undivided Affection
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