N on c’è cosa che il pareo non sappia fare. Sembra proprio che nell’Estate 2026 averne uno sempre alla portata sia diventato necessario, e forse è davvero così. La moda ha riscoperto questo capo-non cap e se ne è innamorata per la sua versatilità più elementare. Occupa pochissimo spazio in valigia, ma moltiplica le possibilità: in spiaggia si annoda in vita, all’aperitivo diventa top, di giorno si lega alla borsa, ora entra anche nei look da sera. Gonna pareo in città: 5 outfit per abbinarla con stile X L’ultima idea che arriva dalle passerelle è indossarlo sopra i pantaloni, come una versione più estiva e leggera della gonna sui pantaloni, uno degli styling più apprezzati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il pareo che lascia la spiaggia e si annoda sopra i pantaloni per la sera

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Jealous Empress Poisons Her To Keep The Emperor, But She Steals All His Undivided Affection

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